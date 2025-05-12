Зеленський зідзвонився з папою Левом XIV. Розповів про переговори з РФ та запросив в Україну
Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з папою римським Левом XIV. Він назвав діалог "першим, але справді предметним".
"Подякував за підтримку України та всіх наших людей. Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених", – написав Зеленський.
Глава держави повідомив, що говорив з понтифіком про депортованих Росією українських дітей та висловив сподівання на сприяння Ватикану у їхньому поверненні додому.
Крім того, Зеленський проінформував папу Лева XIV, що відсьогодні, 12 травня, має розпочатися повне довготривале припинення вогню щонайменше на 30 днів.
Президент також підтвердив готовність України до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, "що ми неодноразово підкреслювали".
"Запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну. Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей. Домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом", – підсумував Зеленський.
- Папа Франциск помер у понеділок, 21 квітня. Майже за місяць до цього папу виписали з лікарні після тяжкого лікування двосторонньої пневмонії. Він був 266-м главою Римо-католицької церкви й обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року.
- 8 травня наступником папи Франциска був обраний кардинал Роберт Френсіс Превост із США, він взяв ім'я папи Лева XIV. Трамп і Зеленський, а також інші світові лідери привітали нового папу з обранням.
- Лева XIV буде офіційно проголошено папою римським 18 травня на месі.