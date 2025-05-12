Зеленський зідзвонився з папою Левом XIV. Розповів про переговори з РФ та запросив в Україну

Президент та понтифік домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом

Володимир Зеленський (Фото: Telegram президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів телефонну розмову з папою римським Левом XIV. Він назвав діалог "першим, але справді предметним".

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"Подякував за підтримку України та всіх наших людей. Дуже цінуємо слова Його Святості про необхідність досягнення справедливого й тривалого миру для нашої країни та звільнення полонених", – написав Зеленський.

Глава держави повідомив, що говорив з понтифіком про депортованих Росією українських дітей та висловив сподівання на сприяння Ватикану у їхньому поверненні додому.

Крім того, Зеленський проінформував папу Лева XIV, що відсьогодні, 12 травня, має розпочатися повне довготривале припинення вогню щонайменше на 30 днів.

Президент також підтвердив готовність України до подальших переговорів у будь-якому форматі, зокрема до прямих перемовин, "що ми неодноразово підкреслювали".

"Запросив Його Святість здійснити апостольський візит в Україну. Такий візит приніс би справжню надію для всіх вірян, для всіх наших людей. Домовилися підтримувати контакт і спланувати особисту зустріч найближчим часом", – підсумував Зеленський.