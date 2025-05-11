Папа Лев XIV згадав про "любий український народ" у недільній молитві
У своєму першому недільному зверненні на площі Святого Петра новообраний папа римський Лев XIV закликав до встановлення справедливого й тривалого миру в Україні, а також до негайного припинення бойових дій у Газі, звільнення заручників і забезпечення гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Associated Press.
Згадавши 80-ту річницю завершення Другої світової війни, Лев XIV процитував слова папи Франциска про те, що сучасні збройні конфлікти у світі є "третьою світовою війною по частинах".
"Я ношу у своєму серці страждання любого українського народу", – сказав він, закликавши "докласти всіх зусиль для якнайшвидшого досягнення істинного, справедливого і міцного миру".
Він також висловив надію, що всі полонені будуть звільнені, а діти повернуться до своїх родин, додавши: "Жодної більше війни".
Папа Лев XIV нагадав, що у багатьох країнах цього дня відзначають День матері, і побажав щасливого свята всім матерям, зокрема "тим, хто на небесах".
- Папа Франциск помер у понеділок, 21 квітня. Майже за місяць до цього папу виписали з лікарні після тяжкого лікування двосторонньої пневмонії. Він був 266-м главою Римо-католицької церкви й обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року.
- 8 травня наступником папи Франциска був обраний кардинал Роберт Френсіс Превост із США, він прийняв ім'я папи Лева XIV. Трамп і Зеленський, а також інші світові лідери привітали нового папу з обранням.
- Лева XIV буде офіційно проголошено папою римським 18 травня на месі.