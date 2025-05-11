Папа Лев XIV згадав про "любий український народ" у недільній молитві

Понтифік закликав докласти всіх зусиль для якнайшвидшого досягнення істинного, справедливого і міцного миру

Папа римський Лев XIV (Фото: ЕРА/ALESSANDRO DI MEO)

У своєму першому недільному зверненні на площі Святого Петра новообраний папа римський Лев XIV закликав до встановлення справедливого й тривалого миру в Україні, а також до негайного припинення бойових дій у Газі, звільнення заручників і забезпечення гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Associated Press.

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Згадавши 80-ту річницю завершення Другої світової війни, Лев XIV процитував слова папи Франциска про те, що сучасні збройні конфлікти у світі є "третьою світовою війною по частинах".

"Я ношу у своєму серці страждання любого українського народу", – сказав він, закликавши "докласти всіх зусиль для якнайшвидшого досягнення істинного, справедливого і міцного миру".

Він також висловив надію, що всі полонені будуть звільнені, а діти повернуться до своїх родин, додавши: "Жодної більше війни".

Папа Лев XIV нагадав, що у багатьох країнах цього дня відзначають День матері, і побажав щасливого свята всім матерям, зокрема "тим, хто на небесах".