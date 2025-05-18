Папа римский Лев XIV официально взошел на престол
Папа римский Лев XIV 18 мая официально вступил в должность, пройдя процедуру интронизации. Об этом стало известно из трансляции из Ватикана.
Во время обряда новому папе передают два важных знака его служения – паллий и кольцо рыбака.
Паллий – это литургический аксессуар из шерсти, символизирующий заботу папы о верующих, как пастыря, несущего на плечах потерянную овцу. Он также напоминает о библейском эпизоде, когда апостол Петр трижды подтвердил свою преданность Христу, согласившись "пасти" его овец.
Кольцо рыбака связано с образом святого Петра как рыбака, который по приказу Иисуса забросил сети и наполнил их удивительным уловом – этот символ олицетворяет духовную миссию папы.
Свою первую речь после интронизации папа Лев XIV посвятил призыву к единству и любви.
- 11 мая новый папа римский назвал войну против Украины "настоящим империалистическим вторжением", а в молитве упомянул о "дорогом украинском народе".
- 13 мая La Repubblica сообщала, что новый римский папа Лев XIV может посетить Украину после официального приглашения Владимира Зеленского.
- На фоне "провальных" переговоров Украины и России в Стамбуле папа римский Лев XIV предложил Ватикан переговорной площадкой для следующей встречи двух стран.