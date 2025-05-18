Папа римский Лев XIV официально взошел на престол

Папа римский Лев XIV прошел интронизационную процедуру и официально стал 267-м главой Римско-католической церкви

Папа римский Лев XIV (Фото: ЕРА/Darek Delmanowicz)

Папа римский Лев XIV 18 мая официально вступил в должность, пройдя процедуру интронизации. Об этом стало известно из трансляции из Ватикана.

Во время обряда новому папе передают два важных знака его служения – паллий и кольцо рыбака.

Паллий – это литургический аксессуар из шерсти, символизирующий заботу папы о верующих, как пастыря, несущего на плечах потерянную овцу. Он также напоминает о библейском эпизоде, когда апостол Петр трижды подтвердил свою преданность Христу, согласившись "пасти" его овец.

Кольцо рыбака связано с образом святого Петра как рыбака, который по приказу Иисуса забросил сети и наполнил их удивительным уловом – этот символ олицетворяет духовную миссию папы.

Свою первую речь после интронизации папа Лев XIV посвятил призыву к единству и любви.

СПРАВКА Папа Франциск Папа Франциск скончался в понедельник, 21 апреля. Почти за месяц до этого папу выписали из больницы после тяжелого лечения двусторонней пневмонии . Он был 266-м главой Римско-католической церкви и занимал этот пост с 13 марта 2013 года. 8 мая преемником папы Франциска был избран кардинал Роберт Фрэнсис Превост из США, он принял имя папы Льва XIV. Трамп и Зеленский, а также другие мировые лидеры поздравили нового папу с избранием.

Фото: ЭРА/Darek Delmanowicz

Фото: ЭРА/Darek Delmanowicz

Фото: ЭРА/Darek Delmanowicz