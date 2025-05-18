Папа римський Лев XIV офіційно зійшов на престол

Папа римський Лев XIV (Фото: ЕРА/Darek Delmanowicz)

Папа римський Лев XIV 18 травня офіційно вступив на посаду, пройшовши процедуру інтронізації. Про це стало відомо з трансляції з Ватикану.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Під час обряду новому папі передають два важливі знаки його служіння – паллій і перстень рибалки.

Паллій – це літургійний аксесуар з вовни, який символізує турботу папи про вірян, як пастиря, що несе на плечах загублену вівцю. Він також нагадує про біблійний епізод, коли апостол Петро тричі підтвердив свою відданість Христу, погодившись "пасти" його овець.

Перстень рибалки пов’язаний з образом святого Петра як рибалки, який за наказом Ісуса закинув сіті й наповнив їх дивовижним уловом – цей символ уособлює духовну місію папи.

Свою першу промову після інтронізації папа Лев XIV присвятив заклику до єдності та любові.

ДОВІДКА Папа Франциск Папа Франциск помер у понеділок, 21 квітня. Майже за місяць до цього папу виписали з лікарні після тяжкого лікування двосторонньої пневмонії . Він був 266-м главою Римо-католицької церкви й обіймав цю посаду з 13 березня 2013 року. 8 травня наступником папи Франциска був обраний кардинал Роберт Френсіс Превост із США, він прийняв ім'я папи Лева XIV. Трамп і Зеленський, а також інші світові лідери привітали нового папу з обранням.

Фото: ЕРА/Darek Delmanowicz

Фото: ЕРА/Darek Delmanowicz

Фото: ЕРА/Darek Delmanowicz