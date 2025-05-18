Папа римський Лев XIV офіційно зійшов на престол
Папа римський Лев XIV 18 травня офіційно вступив на посаду, пройшовши процедуру інтронізації. Про це стало відомо з трансляції з Ватикану.
Під час обряду новому папі передають два важливі знаки його служіння – паллій і перстень рибалки.
Паллій – це літургійний аксесуар з вовни, який символізує турботу папи про вірян, як пастиря, що несе на плечах загублену вівцю. Він також нагадує про біблійний епізод, коли апостол Петро тричі підтвердив свою відданість Христу, погодившись "пасти" його овець.
Перстень рибалки пов’язаний з образом святого Петра як рибалки, який за наказом Ісуса закинув сіті й наповнив їх дивовижним уловом – цей символ уособлює духовну місію папи.
Свою першу промову після інтронізації папа Лев XIV присвятив заклику до єдності та любові.
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