Зеленський поділився враженням про папу Лева XIV: Живий, енергійний, дуже приємний

Папа римський Лев XIV (Фото: Пресслужба Ватикану)

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що може зустрітися з папою римським Левом XIV у неділю, 18 травня. В інтерв'ю німецькому журналу Spiegel він назвав понтифіка "людиною, сповненою енергією".

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У Зеленського запитали, яке враження справив на нього папа Лев XIV під час нещодавньої телефонної розмови.

"У нас була чудова розмова, він дуже приємна людина. Живий, енергійний, дуже активний. Мені здається, це людина, сповнена енергії", – відповів глава держави.

На запитання, чи скоро він зустрінеться з понтифіком, український президент сказав: "Ймовірно! Можливо, вже в неділю, якщо все складеться. Але ми ж не знаємо, що станеться цього тижня. Ми дійшли до точки, коли навіть не знаємо, що буде завтра".

Раніше про те, що Зеленський може зустрітися з папою 18 травня в інтерв'ю агенції Reuters казав глава Офісу президента Андрій Єрмак.