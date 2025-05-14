Зеленський поділився враженням про папу Лева XIV: Живий, енергійний, дуже приємний
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що може зустрітися з папою римським Левом XIV у неділю, 18 травня. В інтерв'ю німецькому журналу Spiegel він назвав понтифіка "людиною, сповненою енергією".
У Зеленського запитали, яке враження справив на нього папа Лев XIV під час нещодавньої телефонної розмови.
"У нас була чудова розмова, він дуже приємна людина. Живий, енергійний, дуже активний. Мені здається, це людина, сповнена енергії", – відповів глава держави.
На запитання, чи скоро він зустрінеться з понтифіком, український президент сказав: "Ймовірно! Можливо, вже в неділю, якщо все складеться. Але ми ж не знаємо, що станеться цього тижня. Ми дійшли до точки, коли навіть не знаємо, що буде завтра".
Раніше про те, що Зеленський може зустрітися з папою 18 травня в інтерв'ю агенції Reuters казав глава Офісу президента Андрій Єрмак.
- 9 травня 2024 року папа Лев XIV назвав російсько-українську війну "справжнім імперіалістичним вторгненням" і "дуже серйозною проблемою, яка зачіпає увесь світ".
- 11 травня у своєму першому недільному зверненні на площі він закликав до встановлення справедливого й тривалого миру в Україні, а також до негайного припинення бойових дій у Газі, звільнення заручників і забезпечення гуманітарної допомоги.
- 12 травня Зеленський провів телефонну розмову з понтифіком, президент назвав діалог "першим, але справді предметним".