Зеленский поделился впечатлением о папе Льве XIV: Живой, энергичный, очень приятный

Папа римский Лев XIV (Фото: Пресс-служба Ватикана)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что может встретиться с папой римским Львом XIV в воскресенье, 18 мая. В интервью немецкому журналу Spiegel он назвал понтифика "человеком, исполненным энергии".

У Зеленского спросили, какое впечатление произвел на него папа Лев XIV во время недавнего телефонного разговора.

"У нас был отличный разговор, он очень приятный человек. Жив, энергичен, очень активен. Мне кажется, это человек, полон энергии", – ответил глава государства.

На вопрос, скоро ли он встретится с понтификом, украинский президент сказал: "Вероятно! Возможно, уже в воскресенье, если все сложится. Но мы ведь не знаем, что произойдет на этой неделе. Мы дошли до точки, когда даже не знаем, что будет завтра".

Ранее о том, что Зеленский может встретиться с папой 18 мая в интервью агентству Reuters, говорил глава Офиса президента Андрей Ермак.