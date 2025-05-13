Зеленский хочет поехать на инаугурационную мессу папы Льва: зависит от обстоятельств войны

Ожидается, что на мероприятии будет присутствовать ряд мировых лидеров

Папа Лев XIV (Фото: ALESSANDRO DI MEO / EPA)

Президент Владимир Зеленский планирует посетить инаугурационную мессу новоизбранного папы римского Льва XIV 18 мая, если позволят обстоятельства, связанные с войной. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью агентству Reuters.

По словам Ермака, Зеленский готов провести переговоры с мировыми лидерами на полях папской инаугурации.

Руководитель ОП добавил, что новый понтифик сообщил Зеленскому во время телефонного разговора 12 мая, что готов содействовать таким встречам, а также пообещал "сделать все возможное", чтобы помочь добиться справедливого и продолжительного мира.

Ожидается, что на инаугурационной мессе будет присутствовать ряд мировых лидеров.

"Он [Зеленский] планирует приехать, но вы знаете, что до [воскресенья] у нас есть еще несколько очень важных встреч", – сказал Ермак, имея в виду возможные мирные переговоры в Турции, запланированные на 15 мая.

Глава Офиса добавил: "Да, во время войны трудно быть уверенным, но я знаю, что он будет рад быть в Риме в этот день".

Чиновник сказал, что Ватикан – это "прекрасное место" для встреч глав стран, а также и отметил, что подтверждением тому стал разговор между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом в день похорон предыдущего папы римского Франциска.

США пока не сообщили, кто будет представлять страну во время инаугурационной мессы нового понтифика.

Также Ермак рассказал, что во время звонка с президентом Лев XIV "очень тепло говорил об Украине". Глава ОП добавил, что реакция папы по приглашению Зеленского посетить Украину была "очень, очень положительной", но не было взято никаких обязательств по визиту.

Как отмечает Reuters, в интервью Ермак уменьшил некоторые негативные моменты в отношениях между Киевом и Ватиканом при папстве Франциска, который периодически делал комментарии, раздражавшие украинцев.

"Мы думаем, что это [папство Льва] будет определенным продолжением политики папы Франциска", – сказал глава ОП, вспоминая папское обещание продолжать гуманитарную помощь и способствовать возвращению украинских детей, похищенных Россией.

Но в то же время "это будет новая политика", подытожил Ермак.