Зеленский о ресурсном соглашении: Обсуждали с Трампом в Ватикане
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обсуждал соглашение о недрах со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время их встречи в Ватикане 26 апреля. Такое заявление глава украинского государства сделал в вечернем обращении.
"Мы говорили с президентом Соединенных Штатов, с Дональдом Трампом, о нашей готовности к заключению соглашения – говорили на встрече в Ватикане. Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической", – рассказал Зеленский.
Он отметил, что украинская сторона "очень ждет" и другие результаты этого разговора, но не уточнил, о чем именно идет речь.
"Вышла тогда [в Ватикане] содержательная встреча, каждую минуту времени мы с президентом Трампом использовали на сто процентов. Я благодарю за это. И еще раз благодарю наши команды – украинскую и американскую. Работа над соглашением была действительно профессиональной, и, хотя переговоры были иногда непростыми, результат сильный", – добавил президент.
- В ночь на 1 мая Украина и США подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления (так называемое соглашение о недрах).
- Министр экономики Свириденко объяснила, что Штаты могут вносить взносы в фонд не только средствами, но и новой помощью, в том числе системами противовоздушной обороны.
- Впоследствии Кабмин опубликовал полный текст соглашения.