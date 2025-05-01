Зеленский о ресурсном соглашении: Обсуждали с Трампом в Ватикане

Президент заявил, что ожидаются и другие результаты этого разговора, но не уточнил какие именно

Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Ватикане 26 апреля 2025 (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обсуждал соглашение о недрах со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время их встречи в Ватикане 26 апреля. Такое заявление глава украинского государства сделал в вечернем обращении.

"Мы говорили с президентом Соединенных Штатов, с Дональдом Трампом, о нашей готовности к заключению соглашения – говорили на встрече в Ватикане. Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической", – рассказал Зеленский.

Он отметил, что украинская сторона "очень ждет" и другие результаты этого разговора, но не уточнил, о чем именно идет речь.

"Вышла тогда [в Ватикане] содержательная встреча, каждую минуту времени мы с президентом Трампом использовали на сто процентов. Я благодарю за это. И еще раз благодарю наши команды – украинскую и американскую. Работа над соглашением была действительно профессиональной, и, хотя переговоры были иногда непростыми, результат сильный", – добавил президент.