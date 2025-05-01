У Трампа назвали соглашение о недрах "шагом в завершении войны"
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что договор о ресурсах является шагом в окончании российско-украинской войны. Такое сообщение чиновник опубликовал в соцсети X.
"Благодаря лидерству президента Соединенных Штатов [Дональда Трампа], сегодня США и Украина подписали Соглашение о Фонде инвестиций в реконструкцию – это важная веха в нашем совместном процветании и шаг в завершении этой войны", – написал госсекретарь.
Рубио не уточнил, как именно соглашение должно помочь остановить войну. Ранее, в марте, сам Трамп поделился мнением, что наличие американских специалистов в Украине якобы не позволит диктатору Владимиру Путину совершить новое нападение.
- В ночь на 1 мая Украина и США подписали договор о создании Инвестиционного фонда восстановления (так называемое соглашение о недрах).
- Министр экономики Свириденко объяснила, что Штаты могут вносить взносы в фонд не только деньгами, но и новой помощью, в том числе системами противовоздушной обороны.
- Впоследствии Кабмин опубликовал полный текст соглашения.