У Трампа назвали соглашение о недрах "шагом в завершении войны"

Рубио считает, что договор – "важная веха в совместном процветании" США и Украины

Марко Рубио (Фото: EPA / Ken Cedeno)

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что договор о ресурсах является шагом в окончании российско-украинской войны. Такое сообщение чиновник опубликовал в соцсети X.

"Благодаря лидерству президента Соединенных Штатов [Дональда Трампа], сегодня США и Украина подписали Соглашение о Фонде инвестиций в реконструкцию – это важная веха в нашем совместном процветании и шаг в завершении этой войны", – написал госсекретарь.

Рубио не уточнил, как именно соглашение должно помочь остановить войну. Ранее, в марте, сам Трамп поделился мнением, что наличие американских специалистов в Украине якобы не позволит диктатору Владимиру Путину совершить новое нападение.