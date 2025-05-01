Свириденко объяснила, как будет работать фонд в рамках соглашения между Украиной и США
Соединенные Штаты могут делать взносы в фонд, созданный в рамках соглашения между Киевом и Вашингтоном, не только денежными средствами, но и новой помощью, в том числе системами противовоздушной обороны. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.
"США делают вклад в фонд. Кроме непосредственно средств, они могут делать его и новой помощью – например, системами ПВО для Украины", – написала чиновница.
По ее словам, Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии и новые участки. Также Украина может вносить дополнительные взносы кроме этого базового, если сочтет необходимым.
Свириденко рассказала, что далее фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут ориентированы средства, Украина и США будут определять совместно.
"Важно, что фонд может инвестировать исключительно в Украину. Мы ожидаем, что первые 10 лет прибыли и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину – в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", – объяснила министр.
Накануне Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления (так называемое соглашение о недрах).
- В конце февраля Украина и США собирались подписать рамочное соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине. Соглашение сорвалось из-за ссоры в Овальном кабинете во время визита президента Зеленского в США.
- 27 марта стало известно, что США предложили Украине проект нового, более широкого соглашения (которое даже в США некоторые расценили как рэкет). Однако 19 апреля торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что в ходе переговоров проект соглашения значительно изменили.
- 17 апреля Украина и США подписали меморандум, удостоверяющий "конструктивную совместную работу" команд двух стран и намерение заключить соглашение о ресурсах. Впоследствии был обнародован текст документа.