Свириденко объяснила, как будет работать фонд в рамках соглашения между Украиной и США

Подписание соглашения (Фото: Facebook-аккаунт Юлии Свириденко)

Соединенные Штаты могут делать взносы в фонд, созданный в рамках соглашения между Киевом и Вашингтоном, не только денежными средствами, но и новой помощью, в том числе системами противовоздушной обороны. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"США делают вклад в фонд. Кроме непосредственно средств, они могут делать его и новой помощью – например, системами ПВО для Украины", – написала чиновница.

По ее словам, Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии и новые участки. Также Украина может вносить дополнительные взносы кроме этого базового, если сочтет необходимым.

Свириденко рассказала, что далее фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут ориентированы средства, Украина и США будут определять совместно.

"Важно, что фонд может инвестировать исключительно в Украину. Мы ожидаем, что первые 10 лет прибыли и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину – в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно", – объяснила министр.

Накануне Украина и Соединенные Штаты подписали соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления (так называемое соглашение о недрах).