Договор о ресурсах: Украина и США подписали общий Меморандум – что это значит

Впереди финализация текста Договора и его подписание, после чего документ должен быть ратифицирован парламентами

Юлия Свириденко (Фото: Facebook чиновницы)

Украина и США подписали Меморандум, подтверждающий "конструктивную совместную работу" команд двух стран и намерение заключить Договор об экономическом партнерстве, более известный как Договор о ресурсах. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Готовим создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов – именно с этой целью команды работают над документом", – отметила чиновница.

Она подчеркнула, что своими договоренностями стороны подтверждают "стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину".

По словам Свириденко, впереди финализация текста Договора и его подписание, после чего документ должен быть ратифицирован парламентами двух стран.