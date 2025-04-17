Договор о ресурсах: Украина и США подписали общий Меморандум – что это значит
Украина и США подписали Меморандум, подтверждающий "конструктивную совместную работу" команд двух стран и намерение заключить Договор об экономическом партнерстве, более известный как Договор о ресурсах. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.
"Готовим создание Фонда инвестиций в восстановление Украины. Соответствующее соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов – именно с этой целью команды работают над документом", – отметила чиновница.
Она подчеркнула, что своими договоренностями стороны подтверждают "стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину".
По словам Свириденко, впереди финализация текста Договора и его подписание, после чего документ должен быть ратифицирован парламентами двух стран.
- В конце февраля 2025 года Украина и США собирались подписать рамочное соглашение о совместной добыче полезных ископаемых в Украине. Соглашение сорвалось из-за ссоры в Овальном кабинете во время визита президента Зеленского в США.
- 27 марта стало известно, что США предложили Украине проект нового, более широкого соглашения (которое даже в США некоторые расценили как рэкет).
- 31 марта президент США Трамп пригрозил Зеленскому "большими проблемами", если соглашение не будет подписано.