Угода про ресурси: Україна та США підписали спільний Меморандум – що це означає

Попереду фіналізація тексту Угоди та її підписання, після чого документ має бути ратифікований парламентами

Юлія Свириденко (Фото: Facebook чиновниці)

Україна та США підписали Меморандум, що засвідчує "конструктивну спільну роботу" команд двох країн та намір укласти Угоду про економічне партнерство, більш відому як Угоду про ресурси. Про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

"Готуємо створення Фонду інвестицій у відбудову України. Відповідна угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів – саме з такою метою команди працюють над документом", – зазначила чиновниця.

Вона наголосила, що своїми домовленостями сторони підтверджують "прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну".

За словами Свириденко, попереду фіналізація тексту Угоди та її підписання, після чого документ має бути ратифікований парламентами двох країн.