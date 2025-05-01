Свириденко пояснила, як працюватиме фонд, створений у межах угоди між Україною та США

Підписання угоди (Фото: Facebook-акаунт Юлії Свириденко)

Сполучені Штати можуть робити внески до фонду, створеного в межах угоди між Києвом і Вашингтоном, не лише коштами, але й новою допомогою, зокрема системами протиповітряної оборони. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

"США роблять внесок у фонд. Окрім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і новою допомогою – наприклад, системами ППО для України", – написала урядовиця.

За її словами, Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії та на нові ділянки. Також Україна може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне.

Свириденко розповіла, що далі фонд інвестує у проєкти із видобутку корисних копалин та нафти й газу, а також в супутню інфраструктуру чи перероблення. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно.

"Важливо, що фонд може інвестувати виключно в Україну. Ми очікуємо, що перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються, а можуть лише інвестуватись в Україну – у нові проєкти чи відбудову. Ці умови будуть обговорюватися додатково", – пояснила міністерка.

Напередодні Україна та Сполучені Штати підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови (так звану угоду про надра).