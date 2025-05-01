Україна та США підписали угоду про надра

Підписання угоди (Фото: Facebook-акаунт Юлії Свириденко)

Україна та Сполучені Штати підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови (так звану угоду про надра). Про це повідомили перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко та пресслужба Міністерства фінансів США.

Підписи під угодою про створення Інвестиційного фонду відбудови США – Україна поставили Свириденко та міністр фінансів Штатів Скотт Бессент.

"Дякую всім, хто працював заради угоди, робив її більш змістовною. Зараз документ такий, що може забезпечити успіх для обох наших країн – України та США", – написала українська урядовиця.

Свириденко пояснила, що документ передбачає створення Інвестиційного фонду з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у державу.

Міністерка описала ключові положення угоди:

→ повна власність і контроль залишаються за Україною. Усі ресурси на території України та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Документом закріплено, що надра залишаються в українській власності;

→ фонд створюється 50/50. Управлятиме ним Україна спільно із США. Жодна зі сторін не матиме голосу, що переважає, це відображатиме рівноправне партнерство між Києвом і Вашингтоном;

→ документ не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями – вони й далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт Укрнафти чи Енергоатому залишаються у власності держави;

→ угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям;

→ угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України;

→ фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів і нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю;

→ для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж угоду має ратифікувати Верховна Рада;

→ США допоможуть залучати додаткові інвестиції й технології. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у Європейському Союзі та інших країнах, що підтримують боротьбу України проти російської агресії. Передача й розвиток технологій – важлива частина угоди, адже Україні потрібні не лише інвестиції, але й інновації;

→ угода надає податкові гарантії, адже доходи й внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

У Міністерстві фінансів США зазначили, що це економічне партнерство дозволяє обом країнам співпрацювати й інвестувати разом, щоб "спільні активи, таланти та можливості могли прискорити економічне відновлення України".

"Ця угода чітко сигналізує Росії про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній і успішній Україні в довгостроковій перспективі. Президент Трамп передбачив це партнерство між американським і українським народом, щоб продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні", – прокоментував Бессент.