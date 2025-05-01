У Трампа назвали угоду про надра "кроком у завершенні війни"
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що угода про ресурси є кроком у закінченні російсько-української війни. Такий допис посадовець опублікував у соцмережі X.
"Завдяки лідерству президента Сполучених Штатів [Дональда Трампа], сьогодні США та Україна підписали Угоду про Фонд інвестицій у реконструкцію – це важлива віха в нашому спільному процвітанні та крок у завершенні цієї війни", – написав держсекретар.
Рубіо не уточнив, як саме угода має допомогти зупинити війну. Раніше, у березні, сам Трамп поширював думку, що наявність американських фахівців в Україні нібито не дозволить диктатору Володимиру Путіну здійснити новий напад.
- У ніч на 1 травня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови (так звану угоду про надра).
- Міністерка економіки Свириденко пояснила, що Штати можуть робити внески до фонду не лише коштами, але й новою допомогою, зокрема системами протиповітряної оборони.
- Згодом Кабмін опублікував повний текст угоди.