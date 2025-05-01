У Трампа назвали угоду про надра "кроком у завершенні війни"

Рубіо вважає, що договір – "важлика віха у спільному процвітанні" США та України

Марко Рубіо (Фото: EPA / Ken Cedeno)

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що угода про ресурси є кроком у закінченні російсько-української війни. Такий допис посадовець опублікував у соцмережі X.

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"Завдяки лідерству президента Сполучених Штатів [Дональда Трампа], сьогодні США та Україна підписали Угоду про Фонд інвестицій у реконструкцію – це важлива віха в нашому спільному процвітанні та крок у завершенні цієї війни", – написав держсекретар.

Рубіо не уточнив, як саме угода має допомогти зупинити війну. Раніше, у березні, сам Трамп поширював думку, що наявність американських фахівців в Україні нібито не дозволить диктатору Володимиру Путіну здійснити новий напад.