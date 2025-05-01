Зеленський про ресурсну угоду: Обговорювали з Трампом у Ватикані
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що обговорював угоду про надра з зі своїм американським колегою Дональдом Трампом під час їх зустрічі в Ватикані 26 квітня. Таку заяву голова української держави зробив у вечірньому зверненні.
"Ми говорили з президентом Сполучених Штатів, із Дональдом Трампом, про нашу готовність до укладення угоди – говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною", – розповів Зеленський.
Він зазначив, що українська сторона "дуже чекає" й на інші результати цієї розмови, але не уточнив, про що саме йдеться.
"Вийшла тоді [у Ватикані] змістовна зустріч, кожну хвилину часу ми з президентом Трампом використали на сто відсотків. Я дякую за це. І ще раз дякую нашим командам – українській та американській. Робота над угодою була справді фаховою, і, хоча перемовини були іноді непростими, результат є сильним", – додав президент.
- У ніч проти 1 травня Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови (так звану угоду про надра).
- Міністерка економіки Свириденко пояснила, що Штати можуть робити внески до фонду не лише коштами, але й новою допомогою, зокрема системами протиповітряної оборони.
- Згодом Кабмін опублікував повний текст угоди.