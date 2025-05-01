Зеленський про ресурсну угоду: Обговорювали з Трампом у Ватикані

Президент заявив, що очікуються й інші результати цієї розмови, але не уточнив, які саме

Володимир Зеленський та Дональд Трамп у Ватикані 26 квітня 2025 року (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що обговорював угоду про надра з зі своїм американським колегою Дональдом Трампом під час їх зустрічі в Ватикані 26 квітня. Таку заяву голова української держави зробив у вечірньому зверненні.

"Ми говорили з президентом Сполучених Штатів, із Дональдом Трампом, про нашу готовність до укладення угоди – говорили на зустрічі у Ватикані. Фактично зараз ми маємо перший результат ватиканської зустрічі, який робить її дійсно історичною", – розповів Зеленський.

Він зазначив, що українська сторона "дуже чекає" й на інші результати цієї розмови, але не уточнив, про що саме йдеться.

"Вийшла тоді [у Ватикані] змістовна зустріч, кожну хвилину часу ми з президентом Трампом використали на сто відсотків. Я дякую за це. І ще раз дякую нашим командам – українській та американській. Робота над угодою була справді фаховою, і, хоча перемовини були іноді непростими, результат є сильним", – додав президент.