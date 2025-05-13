Трамп: На украинско-российские переговоры в Турцию поедет Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио посетит возможные украино-российские переговоры в Турции 15 мая. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает телеканал Sky News.
Относительно темы войны РФ против Украины, Трамп заявил, что на этой неделе его команда будет в Турции для участия в ожидаемых переговорах между Киевом и Москвой.
По словам президента США, госсекретарь Рубио присоединится к этим переговорам в четверг. Трамп надеется, что встреча может "дать некоторые хорошие результаты".
Накануне источники Reuters и CNN заявляли, что на переговоры в Турцию поедут спецпосланники американского президента Кит Келлог и Стив Уиткофф.
11 мая стало известно о визите Рубио в Турцию с 14 по 16 мая. В этой стране глава американской дипломатии должен принять участие в неформальной встрече глав МИД стран-членов НАТО, на которой также будет обсуждаться окончание российско-украинской войны.
13 мая глава ОП Ермак провел телефонный разговор с Рубио и напомнил, что Путин до сих пор не подтвердил участие в переговорах в Стамбуле.
- Спецпосланник Келлог заявил, что Трамп поедет на переговоры в Турцию, если на них будет российский диктатор Путин.