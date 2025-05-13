Трамп: На украинско-российские переговоры в Турцию поедет Рубио

Марко Рубио и Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио посетит возможные украино-российские переговоры в Турции 15 мая. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, передает телеканал Sky News.

Относительно темы войны РФ против Украины, Трамп заявил, что на этой неделе его команда будет в Турции для участия в ожидаемых переговорах между Киевом и Москвой.

По словам президента США, госсекретарь Рубио присоединится к этим переговорам в четверг. Трамп надеется, что встреча может "дать некоторые хорошие результаты".

Накануне источники Reuters и CNN заявляли, что на переговоры в Турцию поедут спецпосланники американского президента Кит Келлог и Стив Уиткофф.