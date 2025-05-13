Трамп приедет на переговоры в Турцию, если там будет Путин – Келлог

Спецпосланник считает, что можно "достаточно быстро" достичь мира, если Зеленский, Трамп и Путин "сядут и поговорят"

Кит Келлог (Фото: SARAH SILBIGER / EPA)

Президент США Дональд Трамп приедет на переговоры в Турцию, если на них будет российский диктатор Владимир Путин. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в эфире телеканала Fox Business.

"Это действительно может быть супер-встреча. Я знаю, что там будет президент Зеленский. Я только что разговаривал с украинцами, как с Умеровым, министром обороны Зеленского, так и с их руководителем аппарата (главой Офиса президента Андреем Ермаком. – Ред.). И я хочу подтвердить, что он [Зеленский] будет там [в Турции] в четверг. Мы надеемся, что президент Путин также приедет. А тогда [в таком случае] президент Трамп будет там", – рассказал чиновник.

Келлог считает, что можно "достаточно быстро" достичь мира, если Зеленский, Трамп и Путин "сядут и поговорят", учитывая предварительную работу по рамках для предстоящих мирных переговоров.

В то же время спецпосланник отметил, что сначала необходимо ввести прекращение огня (подробнее об этом здесь).

Путин не подтвердил участия в переговорах в Стамбуле, РФ до сих пор напрямую не ответила на предложение Зеленского, который заявил о готовности лично встретиться с диктатором. Также страна-агрессор все еще не согласилась на прекращение огня.

Зеленский заявил, что ему неизвестно, прилетит ли его американский коллега Трамп на переговоры в Турцию.

Спикер Кремля Песков заявил, что имена представителей России на переговорах с Украиной в Стамбуле будут озвучены лишь тогда, когда сам российский диктатор "посчитает это нужным".