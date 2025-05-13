Кремль озвучит, кто поедет на переговоры в Стамбул, когда Путин "считает нужным"
Владимир Путин (Фото: EPA)

Имена представителей России на переговорах с Украиной в Стамбуле будут озвучены только тогда, когда сам российский диктатор Владимир Путин "считает это нужным". Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков пропагандистским медиа.

"Как только президент сочтет это нужным, мы объявим", – ответил Песков на вопросы журналистов.

В то же время он уверяет, что подготовка к переговорам, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая, продолжается. Никакие подробности относительно повестки дня или позиции РФ Кремль пока не предоставляет, ссылаясь на выступление Путина 9 мая.

  • На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий.
  • Зеленский заявил, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и Эрдоган.
  • Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. Трамп допустил, что также мог бы прилететь на переговоры, хотя Путин до сих пор не сказал, будет ли он на них присутствовать.
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