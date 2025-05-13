Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с Путиным – ОП
Михаил Подоляк (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский на потенциальных переговорах в турецком Стамбуле будет говорить только с диктатором Владимиром Путиным, а не с другими российскими чиновниками. Об этом в эфире The Breakfast Show заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Отвечая на вопрос, мог ли бы Зеленский встретиться с другими представителями РФ, если Путин не прибудет в Турцию 15 мая, Подоляк сказал: "Нет, конечно. Ну это же не формат".

Он отметил, что даже лица, формально занимающие должности министров, вряд ли имеют полномочия принимать те или иные решения: "То есть принять решение о продолжении войны или остановке войны может только Путин".

Подоляк добавил, что встречи на более низком уровне не имеют смысла.

  • На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и в конце концов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
  • Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. Трамп допустил, что также мог бы прилететь на переговоры, хотя Путин до сих пор не сказал, будет ли он на них присутствовать.
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