По мнению советника главы Офиса президента, встречи на более низком уровне не имеют смысла

Михаил Подоляк (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский на потенциальных переговорах в турецком Стамбуле будет говорить только с диктатором Владимиром Путиным, а не с другими российскими чиновниками. Об этом в эфире The Breakfast Show заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Отвечая на вопрос, мог ли бы Зеленский встретиться с другими представителями РФ, если Путин не прибудет в Турцию 15 мая, Подоляк сказал: "Нет, конечно. Ну это же не формат".

Он отметил, что даже лица, формально занимающие должности министров, вряд ли имеют полномочия принимать те или иные решения: "То есть принять решение о продолжении войны или остановке войны может только Путин".

Подоляк добавил, что встречи на более низком уровне не имеют смысла.

На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий.

предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Президент Владимир Зеленский заявил , что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова поддержали европейские руководители и в конце концов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган .

поддержали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. Трамп допустил, что также мог бы прилететь на переговоры, хотя Путин до сих пор не сказал, будет ли он на них присутствовать.