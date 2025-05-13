Зеленский будет встречаться в Стамбуле только с Путиным – ОП
Президент Владимир Зеленский на потенциальных переговорах в турецком Стамбуле будет говорить только с диктатором Владимиром Путиным, а не с другими российскими чиновниками. Об этом в эфире The Breakfast Show заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Отвечая на вопрос, мог ли бы Зеленский встретиться с другими представителями РФ, если Путин не прибудет в Турцию 15 мая, Подоляк сказал: "Нет, конечно. Ну это же не формат".
Он отметил, что даже лица, формально занимающие должности министров, вряд ли имеют полномочия принимать те или иные решения: "То есть принять решение о продолжении войны или остановке войны может только Путин".
Подоляк добавил, что встречи на более низком уровне не имеют смысла.
- На пресс-конференции в Кремле в ночь на 11 мая российский диктатор
Владимир Путинпредложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий.
- Президент Владимир Зеленский заявил
поддержали , что сначала Москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая – затем Киев готов встретиться. Такую же позицию снова президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган европейские руководители и в конце концов .
- Впоследствии Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным в Стамбуле и будет ждать его там. Трамп допустил, что также мог бы прилететь на переговоры, хотя Путин до сих пор не сказал, будет ли он на них присутствовать.