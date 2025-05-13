Зеленський зустрічатиметься у Стамбулі тільки з Путіним – ОП
Михайло Подоляк (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський на потенційних переговорах у турецькому Стамбулі говоритиме тільки з диктатором Володимиром Путіним, а не іншими російськими посадовцями. Про це в ефірі The Breakfast Show заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Відповідаючи на запитання, чи міг би Зеленський зустрітися з іншими представниками РФ, якщо Путін не прибуде до Туреччини 15 травня, Подоляк сказав: "Ні, звичайно. Ну це ж не формат".

Він зазначив, що навіть особи, які формально обіймають посади міністрів, навряд чи мають повноваження ухвалювати ті чи інші рішення: "Тобто ухвалити рішення про продовження війни або зупинення війни може лише Путін".

Подоляк додав, що зустрічі на нижчому рівні не мають сенсу.

  • На пресконференції у Кремлі в ніч проти 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку саму позицію знову підтримали європейські керівники й врешті-решт президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.
  • Згодом Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним у Стамбулі й чекатиме його там. Трамп допустив, що також міг би прилетіти на переговори, хоча Путін досі не сказав, чи буде він на них присутній.
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