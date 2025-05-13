Трамп висунув Росії та Україні ультиматум щодо прямих переговорів – Віткофф

Стів Віткофф (Фото: ЕРА/FRANCIS CHUNG)

Президент США Дональд Трамп висунув Росії та Україні ультиматум щодо необхідності проведення прямих переговорів, інакше Вашингтон буде вимушений припинити спроби завершити війну. Про це порталу Breitbart News заявив спецпосланець Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

"Президент висунув ультиматум обом сторонам, що без цих прямих переговорів, якщо вони не відбудуться швидко, то, на його думку, Сполучені Штати повинні відійти від цього конфлікту, що б це не означало, і просто не брати участі", – сказав він.

Віткофф наголосив, що це "не наша війна", але водночас США роблять усе можливе, щоб її завершити.

"І шлях до цього — припинення вогню: всі сторони зупиняють насильство, а потім разом працюємо над розв'язанням ключових питань. Я вірю, що це можливо", – додав спецпосланець американського президента.