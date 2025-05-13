Трамп висунув Росії та Україні ультиматум щодо прямих переговорів – Віткофф
Президент США Дональд Трамп висунув Росії та Україні ультиматум щодо необхідності проведення прямих переговорів, інакше Вашингтон буде вимушений припинити спроби завершити війну. Про це порталу Breitbart News заявив спецпосланець Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф.
"Президент висунув ультиматум обом сторонам, що без цих прямих переговорів, якщо вони не відбудуться швидко, то, на його думку, Сполучені Штати повинні відійти від цього конфлікту, що б це не означало, і просто не брати участі", – сказав він.
Віткофф наголосив, що це "не наша війна", але водночас США роблять усе можливе, щоб її завершити.
"І шлях до цього — припинення вогню: всі сторони зупиняють насильство, а потім разом працюємо над розв'язанням ключових питань. Я вірю, що це можливо", – додав спецпосланець американського президента.
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Володимир Путінзапропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов.
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підтримали , що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку саму позицію знову президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган європейські керівники й врешті-решт .
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