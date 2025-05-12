Трамп заявив, що готовий прилетіти до Стамбула та вірить у згоду РФ на 30-денне перемир’я

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп допустив, що 15 травня може відвідати турецький Стамбул, де мають відбутися російсько-українські переговори про завершення війни. Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

"Ми можемо отримати хороші результати від зустрічі в Стамбулі, я думаю, що обидва лідери будуть там. Я не знаю, де я буду у цей час. У мене так багато зустрічей, але я думав про поїздку до Стамбула", – сказав Трамп.

У президента США запитали, чи думає він запровадити проти Росії якісь санкції, якщо вона не погодиться на 30-денне припинення вогню.

"Я думаю, що вони погодяться. Я справді в це вірю", – відповів Трамп.

Президент Володимир Зеленський напередодні казав, що готовий особисто зустрітися з диктатором Володимиром Путіним у Туреччині 15 травня.

"Я буду в цей четвер, п'ятнадцятого травня, у Туреччині – і очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюсь, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина. Президент Трамп підтримав. Усі лідери підтримують", – додав глава держави у вечірньому зверненні.

Водночас Путін, хоч і перший запропонував відновити прямі переговори між Києвом та Москвою та РФ у Стамбулі, досі нічого не відповів Зеленському.