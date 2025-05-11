"Зброя має замовкнути". Мерц підтримав позицію Зеленського та Макрона щодо Стамбула

Німецький канцлер заявив, що демонстрації "готовності" Москви до переговорів недостатньо. Вона має припинити вогонь з 12 травня

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц доєднався до позиції союзників – українського президента Володимира Зеленського та французького лідера Еммануеля Макрона – щодо пропозиції російського диктатора Володимира Путіна про прямі переговори Москви та Києва у Стамбулі 15 травня. Він наголосив, що спочатку РФ має погодитися на 30-денне припинення вогню.

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Мерц нагадав, що він разом з іншими союзниками закликали до 30-денного припинення вогню, щоб створити простір для переговорів між Україною та Росією. Водночас Київ погодився на це без жодних "якщо" чи "але", додав німецький лідер.

"Якщо російська сторона зараз сигналізує про готовність до переговорів, це хороший знак. Але цього аж ніяк не достатньо. Ми очікуємо, що Москва погодиться на припинення вогню зараз, що зробить реальні переговори можливими в першу чергу. Спочатку зброя повинна замовкнути, а потім можна починати переговори", – підсумував Мерц.

Раніше глава МЗС Литви Кястутіс Будріс закликав європейських союзників запровадити проти Росії додаткові санкції, якщо вона не погодиться припинити вогонь з 12 травня.