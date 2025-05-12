Трамп сподівається на переговори у Стамбулі, бо "гинуть солдати, хоч і не американські"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Президент США Дональд Трамп вважає, що російсько-українські переговори про завершення війни, які мають відбутися 15 травня у Стамбулі, є "дуже важливими". Про це він заявив на брифінгу в Білому домі.

"Російсько-українська зустріч у четвер дуже важлива. З цієї зустрічі можуть вийти хороші речі", – сказав американський президент.

Трамп вважає, що ці переговори можуть зупинити "криваву баню", якою він називає війну Росії проти України. За його словами, щодня на полі бою гинуть солдати: "Це не американські солдати, вони з Росії та України, але це теж люди".

На пресконференції у Кремлі в ніч проти 11 травня російський диктатор Володимир Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Президент США Дональд Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12 числа.

Президент Володимир Зеленський заявив , що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку саму позицію знову підтримали європейські керівники й врешті-решт президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган .

Французький президент Емманюель Макрон зауважував, що пропозицію про перемир'я з 12 травня Європа висунула разом із Трампом.

Емманюель Макрон Європа висунула разом із Трампом. 12 травня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія "повністю ігнорує" пропозицію про повне припинення вогню з 12 травня, атакуючи позиції Сил оборони по всій лінії фронту.

Того самого дня Макрон заявив, що пізніше говоритиме з українським колегою Зеленським і європейськими союзниками щодо подальших кроків стосовно Росії, яка до кінця 12 травня має погодитися на 30-денне припинення вогню.