Глава МЗС Франції наполягає, щоб Путін прибув до Стамбулу на зустріч із Зеленським
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав російського диктатора Володимира Путіна прибути до Стамбулу 15 травня та зустрітися там із президентом Володимиром Зеленським. Його цитує Le Figaro.
Він нагадав, що минулого тижня під час візиту до Києва лідери європейських країн за підтримки США одностайно закликали до 30-денного безумовного припинення вогню.
"Президент України Володимир Зеленський скористався моментом і запропонував сам вирушити до Стамбула. Тепер ми закликаємо Володимира Путіна також дати на це згоду", – сказав очільник французького МЗС.
Барро вкотре наголосив, що припинення вогню є попередньою умовою для будь-яких мирних переговорів.
"Очевидно, що переговори про справедливий і міцний мир будуть можливими тільки після припинення вогню, тому що неможливо вести спокійні переговори під бомбами та ударами дронів", – додав міністр.
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Володимир Путінзапропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Президент США Дональд Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії". Водночас фактично диктатор РФ відмовився від перемир'я з 12 числа. ПрезидентВолодимир Зеленський , що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися. Таку ж позицію зновупідтримали європейські керівники й врешті-рештпрезидент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган . Французький президентЕмманюель Макрон зауважував, що пропозицію про перемир'я з 12 травняЄвропа висунула разом із Трампом.