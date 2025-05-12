Глава МЗС Франції наполягає, щоб Путін прибув до Стамбулу на зустріч із Зеленським

Жан-Ноель Барро наголосив, що припинення вогню є попередньою умовою для будь-яких мирних переговорів

Жан-Ноель Барро (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав російського диктатора Володимира Путіна прибути до Стамбулу 15 травня та зустрітися там із президентом Володимиром Зеленським. Його цитує Le Figaro.

Він нагадав, що минулого тижня під час візиту до Києва лідери європейських країн за підтримки США одностайно закликали до 30-денного безумовного припинення вогню.

"Президент України Володимир Зеленський скористався моментом і запропонував сам вирушити до Стамбула. Тепер ми закликаємо Володимира Путіна також дати на це згоду", – сказав очільник французького МЗС.

Барро вкотре наголосив, що припинення вогню є попередньою умовою для будь-яких мирних переговорів.

"Очевидно, що переговори про справедливий і міцний мир будуть можливими тільки після припинення вогню, тому що неможливо вести спокійні переговори під бомбами та ударами дронів", – додав міністр.