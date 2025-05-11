"Ми з Трампом висунули чітку пропозицію". Макрон відповів Путіну щодо Стамбула

Французький президент наголосив, що європейські лідери та американський президент дійшли згоди щодо 30-денного припинення вогню з 12 травня

Емманюель Макрон, Дональд Туск, Кір Стармер, Фрідріх Мерц і Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/Darek Delmanowicz)

Президент Франції Емманюель Макрон, реагуючи на пропозицію диктатора РФ Володимира Путіна щодо прямих переговорів з Україною у Стамбулі 15 травня, нагадав, що європейські лідери разом з президентом США Дональдом Трампом у Києві чітко запропонували 30-денне припинення вогню з 12 травня. Відповідний допис він опублікував в X.

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"У Києві та з президентом Трампом ми висунули чітку пропозицію: безумовне 30-денне припинення вогню з понеділка", – написав Макрон.

За його словами, український президент Володимир Зеленський узяв на себе зобов'язання, не висуваючи жодних умов. Того самого західні країни очікують від Росії.

"Коли говорить зброя, переговори не ведуться. Не обговорюється питання про те, чи піддається водночас населення бомбардуванням. Для початку переговорів необхідне припинення вогню", – підсумував французький президент.

Коли члени "коаліції охочих" укотре закликали Москву погодитися на 30-денне припинення вогню, на нічній пресконференції у Кремлі Путін запропонував Україні з 15 травня у Стамбулі відновити прямі переговори без попередніх умов. Трамп назвав це "потенційно великим днем для України та Росії".

Зеленський сказав, що спочатку Москва має погодитися на припинення вогню з 12 травня – потім Київ готовий зустрітися.

10 травня 2025 року президент Франції Макрон, прем'єр Британії Стармер, його польський колега Туск і канцлер Німеччини Мерц прибули до Києва на зустріч "коаліції охочих", до якої входять понад 30 країн.

Того ж дня президент Зеленський і партнери провели телефонну розмову з президентом США Трампом: Україна та всі союзники пропонують Росії 30-денне безумовне припинення вогню з 12 травня.