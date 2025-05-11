Reuters: Туреччина готова стежити за потенційним режимом припинення вогню в Україні

За даними співрозмовника Reuters, про це заявив глава МЗС Туреччини під час розмови з представниками "коаліції охочих"

Хакан Фідан (Фото: ЕРА)

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив під час телефонної розмови з представниками "коаліції охочих" 10 травня, що його країна готова взяти на себе обов'язок стежити за потенційним режимом припинення вогню в Україні. Про це пишуть в агенції Reuters із посиланням на проінформованого співрозмовника та Anadolu.

За даними джерела, глава МЗС Туреччини підкреслив, що Анкара підтримує територіальну цілісність України та виступає за негайне і безумовне припинення бойових дій.

"Фідан також висловив готовність Туреччини виконувати свої обов'язки з моніторингу режиму припинення вогню, якщо такий буде встановлений у конфлікті, що триває вже четвертий рік", – йдеться у повідомленні.

На нічній пресконференції у Кремлі російський диктатор Володимир Путін заявив, що 11 травня матиме розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, під час якої попросить його про можливість проведення переговорів між Росією й Україною у Стамбулі. Це стало його відповіддю на постійні заклики західних лідерів погодитися на 30-денне припинення вогню.