По данным собеседника Reuters, об этом заявил глава МИД Турции во время разговора с представителями "коалиции желающих"

Хакан Фидан (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил во время телефонного разговора с представителями "коалиции желающих" 10 мая, что его страна готова взять на себя обязанность следить за потенциальным режимом прекращения огня в Украине. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на проинформированного собеседника и Anadolu.

По данным источника, глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за немедленное и безусловное прекращение боевых действий.

"Фидан также выразил готовность Турции выполнять свои обязанности по мониторингу режима прекращения огня, если таковой будет установлен в продолжающемся уже четвертый год конфликте", – говорится в сообщении.

На ночной пресс-конференции в Кремле российский диктатор Владимир Путин заявил, что 11 мая будет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которой попросит его о возможности проведения переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Это стало его ответом на постоянные призывы западных лидеров согласиться на 30-дневное прекращение огня.