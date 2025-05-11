Reuters: Турция готова следить за потенциальным режимом прекращения огня в Украине
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил во время телефонного разговора с представителями "коалиции желающих" 10 мая, что его страна готова взять на себя обязанность следить за потенциальным режимом прекращения огня в Украине. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на проинформированного собеседника и Anadolu.
По данным источника, глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины и выступает за немедленное и безусловное прекращение боевых действий.
"Фидан также выразил готовность Турции выполнять свои обязанности по мониторингу режима прекращения огня, если таковой будет установлен в продолжающемся уже четвертый год конфликте", – говорится в сообщении.
На ночной пресс-конференции в Кремле российский диктатор Владимир Путин заявил, что 11 мая будет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которой попросит его о возможности проведения переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Это стало его ответом на постоянные призывы западных лидеров согласиться на 30-дневное прекращение огня.
- 9 мая 2025 года Трамп после разговора с украинским коллегой Зеленским призвал к 30-дневному перемирию и угрожал санкциями.
- 10 мая Зеленский и партнеры провели телефонный разговор с президентом США Трампом: Украина и все союзники предлагают России 30-дневное безусловное прекращение огня с 12 мая.
- Путин предложил Украине с 15 мая в Стамбуле возобновить прямые переговоры без предварительных условий.
- Трамп прокомментировал итоги предыдущих суток, назвав это "потенциально большим днем для Украины и России" – когда "коалиция желающих" и Киев в очередной раз призвали Москву к 30-дневному прекращению огня, а Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле с 15 мая.