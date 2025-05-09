Сикорский: Турция и Китай могли бы стать посредниками в переговорах Украины и России
Турция и Китай могут выступить в роли посредника США в мирных переговорах между Украиной и Россией. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на конференции с вице-президентом Европейской комиссии Каей Каллас 8 мая.
Он выразил надежду на то, что усилия США по достижению мира окажутся успешными. Но если же нет, то "есть и другие кандидаты".
"Есть Турция, которая поддерживает каналы связи. И больше всего – Китайская Народная Республика, единственная имеющая средства, чтобы принудить Путина к переговорам и уменьшить свои требования", – сказал Сикорский.
8 мая вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка может выйти из переговорного процесса по урегулированию полномасштабной войны России против Украины, если Кремль будет "недобросовестным".
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