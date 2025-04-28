Сикорский ответил Трампу по Крыму: Именно США убеждали Украину не бороться за него

Глава МИД Польши подчеркнул, что Украина не может вернуть Крым военным путем, но и конституционно не может отдать его россиянам

Радослав Сикорский (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подверг критике заявления американского президента Дональда Трампа, что Украина якобы отдала России Крым "без всякого выстрела". В эфире Radio Zet он подчеркнул, что "именно США тогда убеждали Украину не бороться".

"Есть одна вещь, которая мне не нравится. США говорят, что это правда, что Украина не воевала за Крым, но забывают сказать, что именно Соединенные Штаты тогда убеждали Украину не бороться", – сказал Сикорский.

По его мнению, сейчас Украина не способна вернуть оккупированный россиянами остров военным путем, но и "конституционно не может его отдать в формально-правовом смысле".

Трамп неоднократно повторял, что Украина якобы отдала России Крым "без всякого выстрела". В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским в Риме 26 апреля, по словам Трампа, также обсуждался вопрос Крыма.

"Крым был отдан Бараком Хусейном Обамой и Байденом – 11 или 12 лет назад. Это очень давно", – сказал он, в очередной раз подчеркнув, что этот вопрос "не поднимался годами".