Сикорский ответил Трампу по Крыму: Именно США убеждали Украину не бороться за него
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подверг критике заявления американского президента Дональда Трампа, что Украина якобы отдала России Крым "без всякого выстрела". В эфире Radio Zet он подчеркнул, что "именно США тогда убеждали Украину не бороться".
"Есть одна вещь, которая мне не нравится. США говорят, что это правда, что Украина не воевала за Крым, но забывают сказать, что именно Соединенные Штаты тогда убеждали Украину не бороться", – сказал Сикорский.
По его мнению, сейчас Украина не способна вернуть оккупированный россиянами остров военным путем, но и "конституционно не может его отдать в формально-правовом смысле".
Трамп неоднократно повторял, что Украина якобы отдала России Крым "без всякого выстрела". В ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским в Риме 26 апреля, по словам Трампа, также обсуждался вопрос Крыма.
"Крым был отдан Бараком Хусейном Обамой и Байденом – 11 или 12 лет назад. Это очень давно", – сказал он, в очередной раз подчеркнув, что этот вопрос "не поднимался годами".
- 23 апреля 2025 года президент США Трамп подверг критике Зеленского за его заявление о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.
- В тот же день Зеленский упомянул Крымскую декларацию 2018 года, в которой США подтверждают отказ признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву.
- 25 апреля Трамп заявил, что Крым останется российским и Зеленский якобы это понимает.
- В тот же вечер Зеленский повторил, что Украина никогда не признает юридически российскими какие-либо временно оккупированные территории.