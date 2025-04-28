Сікорський відповів Трампу щодо Криму: Саме США переконували Україну не боротися за нього
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував заяви американського президента Дональда Трампа, що Україна нібито віддала Росії Крим "без жодного пострілу". В ефірі Radio Zet він наголосив, що "саме США тоді переконували Україну не боротися".
"Є одна річ, яка мені не подобається. США говорять, що це правда, що Україна не воювала за Крим, але забувають сказати, що саме Сполучені Штати тоді переконували Україну не боротися", – висловився Сікорський.
На його думку, зараз Україна не здатна повернути окупований росіянами півострів військовим шляхом, але й "конституційно не може його віддати в формально-правовому сенсі".
Трамп неодноразово повторював, що Україна нібито віддала Росії Крим "без жодного пострілу". Під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським у Римі 26 квітня, за словами Трампа, також обговорювалося питання Криму.
"Крим був відданий Бараком Хусейном Обамою і Байденом – 11 чи 12 років тому. Це дуже давно", – сказав він, укотре наголосивши, що це питання "не порушувалося роками".
- 23 квітня 2025 року президент США Трамп розкритикував Зеленського за його заяву про те, що Україна юридично не визнає окупацію Криму.
- Того самого дня Зеленський згадав Кримську декларацію 2018 року, в якій США підтверджують відмову визнати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву.
- 25 квітня Трамп заявив, що Крим залишиться російським і Зеленський нібито це розуміє.
- Того ж вечора Зеленський повторив, що Україна ніколи не визнає юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території.