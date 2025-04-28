Сікорський відповів Трампу щодо Криму: Саме США переконували Україну не боротися за нього

Глава МЗС Польщі наголосив, що Україна не може повернути Крим військовим шляхом, але й конституційно не може віддати його росіянам

Радослав Сікорський (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував заяви американського президента Дональда Трампа, що Україна нібито віддала Росії Крим "без жодного пострілу". В ефірі Radio Zet він наголосив, що "саме США тоді переконували Україну не боротися".

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"Є одна річ, яка мені не подобається. США говорять, що це правда, що Україна не воювала за Крим, але забувають сказати, що саме Сполучені Штати тоді переконували Україну не боротися", – висловився Сікорський.

На його думку, зараз Україна не здатна повернути окупований росіянами півострів військовим шляхом, але й "конституційно не може його віддати в формально-правовому сенсі".

Трамп неодноразово повторював, що Україна нібито віддала Росії Крим "без жодного пострілу". Під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським у Римі 26 квітня, за словами Трампа, також обговорювалося питання Криму.

"Крим був відданий Бараком Хусейном Обамою і Байденом – 11 чи 12 років тому. Це дуже давно", – сказав він, укотре наголосивши, що це питання "не порушувалося роками".