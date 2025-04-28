Крим, зброя і російські удари. Трамп розповів про "прекрасну" зустріч із Зеленським
Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч із президентом Володимиром Зеленським в Римі та вчергове закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити обстрілювати Україну. Про це він сказав у коментарі журналістам, відлітаючи з Нью-Джерсі, трансляцію вів Fox News.
"Я думаю, що зустріч [із Зеленським] пройшла добре. Подивимося, що станеться протягом наступних кількох днів", – зазначив він.
Президент Штатів також сказав, що він "розчарований" ракетними ударами по Києву.
За його словами, Путіну необхідно продемонструвати відданість припиненню війни.
"Я хочу, щоб він перестав стріляти, сів і підписав угоду", – сказав Трамп.
Після зустрічі в Римі Трамп вважає Зеленського "спокійнішим" і більш зацікавленим у досягненні мирної угоди.
Він назвав зустріч "прекрасною" і сказав, що Зеленський попросив більше зброї, "але він про це говорить вже три роки".
Під час розмови вони коротко обговорили питання тимчасово окупованого Криму.
Спілкуючись із журналістами, Трамп вчергове звинуватив у ситуації з півостровом своїх попередників.
"Крим був відданий Бараком Хусейном Обамою і Байденом – 11 чи 12 років тому. Це дуже давно", – сказав Трамп.
Він наголосив, що це питання нібито не підіймалося всі ці роки.
"Тому я сказав йому, можливо, він повинен повернутися до Обами, запитати його, чому вони від нього відмовилися. Вони віддали його без жодного пострілу", – заявив Трамп.
- 26 квітня Трамп та Зеленський провели зустріч у Ватикані перед церемонією поховання папи римського Франциска. Це була їхня перша зустріч після суперечки у Білому домі 28 лютого.
- В адміністрації президента США заявили, що Трамп та Зеленський "провели дуже продуктивну дискусію". Український лідер згодом високо оцінив зустріч з американським колегою та зазначив, що вони "сам на сам встигли обговорити багато".
- Речник президента України повідомив, що друга зустріч між Трампом та Зеленським не відбулася через їхні "дуже щільні графіки".
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