Крим, зброя і російські удари. Трамп розповів про "прекрасну" зустріч із Зеленським
Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч із президентом Володимиром Зеленським в Римі та вчергове закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити обстрілювати Україну. Про це він сказав у коментарі журналістам, відлітаючи з Нью-Джерсі, трансляцію вів Fox News.

"Я думаю, що зустріч [із Зеленським] пройшла добре. Подивимося, що станеться протягом наступних кількох днів", – зазначив він.

Президент Штатів також сказав, що він "розчарований" ракетними ударами по Києву.

За його словами, Путіну необхідно продемонструвати відданість припиненню війни.

"Я хочу, щоб він перестав стріляти, сів і підписав угоду", – сказав Трамп.

Після зустрічі в Римі Трамп вважає Зеленського "спокійнішим" і більш зацікавленим у досягненні мирної угоди.

Він назвав зустріч "прекрасною" і сказав, що Зеленський попросив більше зброї, "але він про це говорить вже три роки".

Під час розмови вони коротко обговорили питання тимчасово окупованого Криму.

Спілкуючись із журналістами, Трамп вчергове звинуватив у ситуації з півостровом своїх попередників.

"Крим був відданий Бараком Хусейном Обамою і Байденом – 11 чи 12 років тому. Це дуже давно", – сказав Трамп.

Він наголосив, що це питання нібито не підіймалося всі ці роки.

"Тому я сказав йому, можливо, він повинен повернутися до Обами, запитати його, чому вони від нього відмовилися. Вони віддали його без жодного пострілу", – заявив Трамп.

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