Крым, оружие и российские удары. Трамп рассказал о "прекрасной" встрече с Зеленским

Президент США снова заявил о "разочаровании" российскими ракетными ударами, а в вопросе Крыма в очередной раз обвиняет Обаму и Байдена

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп положительно оценил встречу с президентом Владимиром Зеленским в Риме и призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить обстреливать Украину. Об этом он сказал в комментарии журналистам, улетая из Нью-Джерси, трансляцию вел Fox News.

"Я думаю, что встреча [с Зеленским] прошла хорошо. Посмотрим, что произойдет в течение следующих нескольких дней", – отметил он.

Президент Штатов также сказал, что он "разочарован" ракетными ударами по Киеву.

По его словам, Путину необходимо продемонстрировать приверженность прекращению войны.

"Я хочу, чтобы он перестал стрелять, сел и подписал соглашение", – сказал Трамп.

После встречи в Риме Трамп считает Зеленского более "спокойным" и более заинтересованным в достижении мирного соглашения.

Он назвал встречу "прекрасной" и сказал, что Зеленский попросил больше оружия, "но он об этом говорит уже три года".

В ходе разговора они коротко обсудили вопросы временно оккупированного Крыма.

Общаясь с журналистами, Трамп в очередной раз обвинил в ситуации с полуостровом своих предшественников.

"Крым был отдан Бараком Хусейном Обамой и Байденом – 11 или 12 лет назад. Это очень давно", – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что этот вопрос якобы не поднимался все эти годы.

"Поэтому я сказал ему, возможно, он должен вернуться к Обаме, спросить его, почему они от него отказались. Они отдали его без единого выстрела", – заявил Трамп.

26 апреля Трамп и Зеленский провели встречу в Ватикане перед церемонией похорон папы римского Франциска. Это была их первая встреча после спора в Белом доме 28 февраля.

В администрации президента США заявили, что Трамп и Зеленский "провели очень продуктивную дискуссию". Украинский лидер впоследствии высоко оценил встречу с американским коллегой и отметил, что они "тет-а-тет успели обсудить много".

Спикер президента Украины сообщил, что вторая встреча между Трампом и Зеленским не состоялась из-за их "очень плотных графиков".

Смотрите также: "Будут тайные договоренности". Что Украине делать с "мирным планом" Трампа – Климкин объясняет