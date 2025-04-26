Зеленский провел переговоры с Трампом в Риме

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Риме, куда они прибыли на церемонию погребения папы Франциска. Об этом журналистам сообщил спикер президента Сергей Никифоров.

Он не рассказал подробностей о встрече.

Как сообщила La Repubblica, переговоры президентов были запланированы на 8:00 по местному времени (9:00 по Киеву), перед выездом Трампа в базилику Святого Петра на церемонию в 9:30 (10:30 по Киеву).

По данным Sky News, президенты США и Украины договорились провести последующие переговоры после богослужения. Встреча была двусторонней.