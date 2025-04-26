Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Римі, куди вони прибули на церемонію поховання папи Франциска. Про це журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров.

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Він не розповів подробиць зустрічі.

Як повідомила La Repubblica, переговори президентів було заплановано на 8:00 за місцевим часом (9:00 за Києвом), перед виїздом Трампа до базиліки Святого Петра на церемонію о 9:30 (10:30 за Києвом).

За даними Sky News, президенти США та України домовилися провести подальші переговори після богослужіння. Зустріч була двосторонньою.

ДОПОВНЕНО О 12:50. Як повідомив Сергій Никифоров, президенти зустрілися у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори. Команди працюють над організацією продовження зустрічі.