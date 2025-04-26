Зеленський провів переговори з Трампом у Римі – фотодоповнено
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Римі, куди вони прибули на церемонію поховання папи Франциска. Про це журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров.
Він не розповів подробиць зустрічі.
Як повідомила La Repubblica, переговори президентів було заплановано на 8:00 за місцевим часом (9:00 за Києвом), перед виїздом Трампа до базиліки Святого Петра на церемонію о 9:30 (10:30 за Києвом).
За даними Sky News, президенти США та України домовилися провести подальші переговори після богослужіння. Зустріч була двосторонньою.
ДОПОВНЕНО О 12:50. Як повідомив Сергій Никифоров, президенти зустрілися у Базиліці Святого Петра, зустріч тривала близько 15 хвилин. Лідери домовилися продовжити переговори. Команди працюють над організацією продовження зустрічі.
- Церемонія поховання папи Франциска почалася о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом).
- На церемонії присутні делегації з понад 150 країн, зокрема українська на чолі з президентом Володимиром Зеленським.