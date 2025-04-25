"Наша позиція – вона незмінна". Зеленський відповів на заяву Трампа про Крим під Росією

Український президент знову наголосив, що тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна ніколи не визнає юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на заяву американського президента Дональда Трампа, що Крим буде російським, передає Інтерфакс-Україна.

"Наша позиція – вона незмінна: тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. І Конституція України вирішує: усі тимчасово окуповані території – вони тимчасово окуповані, вони всі належать Україні, українському народу", – сказав він, наголосивши, що Україна не визнаватиме юридично будь-які тимчасово окуповані території.

Зеленський переконаний, що це "абсолютно справедлива позиція, яка також законна з погляду міжнародного права".

За словами глави держави, навіть ті країни, які балансують між Україною й Росією, визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включно з Кримом.