"Наша позиція – вона незмінна". Зеленський відповів на заяву Трампа про Крим під Росією
Україна ніколи не визнає юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території. Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на заяву американського президента Дональда Трампа, що Крим буде російським, передає Інтерфакс-Україна.
"Наша позиція – вона незмінна: тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими. І Конституція України вирішує: усі тимчасово окуповані території – вони тимчасово окуповані, вони всі належать Україні, українському народу", – сказав він, наголосивши, що Україна не визнаватиме юридично будь-які тимчасово окуповані території.
Зеленський переконаний, що це "абсолютно справедлива позиція, яка також законна з погляду міжнародного права".
За словами глави держави, навіть ті країни, які балансують між Україною й Росією, визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включно з Кримом.
- 19 квітня 2025 року Bloomberg повідомляло, що США можуть визнати Крим російським у межах мирних переговорів з Україною. Ймовірна поступка може стати "останнім сигналом", що Трамп хоче закріпити угоду про припинення вогню.
- 21 квітня WSJ заявляв, що у Трампа чекають від України відповіді на "ідеї" США щодо Криму і відмови від НАТО.
- 23 квітня Трамп розкритикував Зеленського за його заяву про те, що Україна юридично не визнає окупацію Криму.
- Того самого дня Зеленський згадав Кримську декларацію 2018 року, в якій США підтверджують відмову визнати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву.
- 25 квітня Трамп заявив, що Крим залишиться російським і Зеленський нібито це розуміє.