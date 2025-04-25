"Наша позиция – она неизменна". Зеленский ответил на заявление Трампа о Крыме под Россией

Украинский президент снова подчеркнул, что только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина никогда не признает юридически российскими какие-либо временно оккупированные территории. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на заявление американского президента Дональда Трампа, что Крым будет российским, передает Интерфакс-Украина.

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"Наша позиция – она неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины решает: все временно оккупированные территории – они временно оккупированы, они все принадлежат Украине, украинскому народу", – сказал он, подчеркнув, что Украина не будет признавать юридически любые временно оккупированные территории.

Зеленский убежден, что это "совершенно справедливая позиция, которая также законна с точки зрения международного права".

По словам главы государства, даже балансирующие между Украиной и Россией страны признают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая Крым.