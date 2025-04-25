"Наша позиция – она неизменна". Зеленский ответил на заявление Трампа о Крыме под Россией
Украина никогда не признает юридически российскими какие-либо временно оккупированные территории. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на заявление американского президента Дональда Трампа, что Крым будет российским, передает Интерфакс-Украина.
"Наша позиция – она неизменна: только украинский народ имеет право решать, какие территории являются украинскими. И Конституция Украины решает: все временно оккупированные территории – они временно оккупированы, они все принадлежат Украине, украинскому народу", – сказал он, подчеркнув, что Украина не будет признавать юридически любые временно оккупированные территории.
Зеленский убежден, что это "совершенно справедливая позиция, которая также законна с точки зрения международного права".
По словам главы государства, даже балансирующие между Украиной и Россией страны признают территориальную целостность и суверенитет Украины, включая Крым.
- 19 апреля 2025 года Bloomberg сообщало, что США могут признать Крым российским в рамках мирных переговоров с Украиной. Вероятная уступка может стать "последним сигналом", что Трамп хочет закрепить соглашение о прекращении огня.
- 21 апреля WSJ заявлял, что у Трампа ждут от Украины ответа на "идеи" США относительно Крыма и отказа от НАТО.
- 23 апреля Трамп подверг критике Зеленского за его заявление о том, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма.
- В тот же день Зеленский упомянул Крымскую декларацию 2018 года, в которой США подтверждают отказ признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой вопреки международному праву.
- 25 апреля Трамп заявил, что Крым останется российским и Зеленский якобы это понимает.