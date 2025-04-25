Президент Литви: Де-юре визнання Криму російським – бомба уповільненої дії
Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що юридичне визнання російського контролю над Кримом стане "бомбою уповільненої дії". Його цитує мовник LRT.
"Якщо ми зробимо те, що пропонується [Вашингтоном], і визнаємо Крим де-юре російським, це буде бомба сповільненої дії, яка вибухатиме і вибухатиме весь час. Ось де червоні лінії, щоб їх не перетнути", – сказав Науседа.
За його словами, про подібні пропозиції насамперед слід питати Україну, яка зазнала нападу з боку РФ.
"Це країна, яка зазнала найжорстокіших втрат, де постраждало багато людей, людей, які не брали участі в бойових діях. Інфраструктура зруйнована, економіка знищена. То хіба в них немає права сказати дуже важливе слово про те, що вони думають про ці пропозиції?" – сказав президент Литви.
Він додав, що підтримує позиції президента Володимира Зеленського щодо завершення війни.
- 23 квітня 2025 року президент США Трамп розкритикував Зеленського за його заяву про те, що Україна юридично не визнає окупацію Криму.
- Того самого дня Зеленський згадав Кримську декларацію 2018 року, в якій США підтверджують відмову визнати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву.
- 25 квітня Трамп заявив, що Крим залишиться російським і Зеленський нібито це розуміє.
- Того ж вечора Зеленський повторив, що Україна ніколи не визнає юридично російськими будь-які тимчасово окуповані території.