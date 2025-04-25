Президент Литви: Де-юре визнання Криму російським – бомба уповільненої дії

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що юридичне визнання російського контролю над Кримом стане "бомбою уповільненої дії". Його цитує мовник LRT.

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"Якщо ми зробимо те, що пропонується [Вашингтоном], і визнаємо Крим де-юре російським, це буде бомба сповільненої дії, яка вибухатиме і вибухатиме весь час. Ось де червоні лінії, щоб їх не перетнути", – сказав Науседа.

За його словами, про подібні пропозиції насамперед слід питати Україну, яка зазнала нападу з боку РФ.

"Це країна, яка зазнала найжорстокіших втрат, де постраждало багато людей, людей, які не брали участі в бойових діях. Інфраструктура зруйнована, економіка знищена. То хіба в них немає права сказати дуже важливе слово про те, що вони думають про ці пропозиції?" – сказав президент Литви.

Він додав, що підтримує позиції президента Володимира Зеленського щодо завершення війни.