"А Україна? Що отримує вона?". Борис Джонсон розкритикував "мирні пропозиції" Трампа
Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував "мирні пропозиції" американського президента Дональда Трампа, стверджуючи, що Україна "нічого не отримає" від такої угоди. Допис відповідного вмісту він опублікував у X.
За словами Джонсона, "мирні пропозиції" Трампа є "винагородою" для російського диктатора Володимира Путіна, який ракетним ударом убив 12 та поранив понад 80 людей у Києві 24 квітня.
Колишній британський прем'єр розкритикував пункти плану, згідно з яким РФ отримує право утримувати суверенну українську територію, яку вона захопила насильницьким шляхом і з порушенням міжнародного права; можливість контролювати долю України шляхом заборони членства в НАТО; можливість відновити свої збройні сили для наступного нападу за кілька років тощо.
"А Україна? Що отримає вона після трьох років героїчного спротиву жорстокому і неспровокованому вторгненню? Яка її винагорода за ті страшні жертви, які вона принесла — заради свободи й демократії в усьому світі, як їй не раз говорили?" – написав Джонсон.
Він підкреслив, що така мирна угода лише дозволяє Україні ділитися своїми ресурсами зі США, при цьому не забезпечуючи запобігання новому вторгненню Росії. Джонсон закликав надати Україні реальні гарантії безпеки від Великої Британії, США та всіх західних союзників.
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