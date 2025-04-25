"А Україна? Що отримує вона?". Борис Джонсон розкритикував "мирні пропозиції" Трампа

Колишній британський прем'єр вступився за Україну та наголосив, що мирний план Трампа тільки "винагороджує" РФ за її агресію

Борис Джонсон (Фото: ЕРА)

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував "мирні пропозиції" американського президента Дональда Трампа, стверджуючи, що Україна "нічого не отримає" від такої угоди. Допис відповідного вмісту він опублікував у X.

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За словами Джонсона, "мирні пропозиції" Трампа є "винагородою" для російського диктатора Володимира Путіна, який ракетним ударом убив 12 та поранив понад 80 людей у Києві 24 квітня.

Колишній британський прем'єр розкритикував пункти плану, згідно з яким РФ отримує право утримувати суверенну українську територію, яку вона захопила насильницьким шляхом і з порушенням міжнародного права; можливість контролювати долю України шляхом заборони членства в НАТО; можливість відновити свої збройні сили для наступного нападу за кілька років тощо.

"А Україна? Що отримає вона після трьох років героїчного спротиву жорстокому і неспровокованому вторгненню? Яка її винагорода за ті страшні жертви, які вона принесла — заради свободи й демократії в усьому світі, як їй не раз говорили?" – написав Джонсон.