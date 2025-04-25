"А Украина? Что получает она?" Борис Джонсон раскритиковал "мирные предложения" Трампа
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон подверг критике "мирные предложения" американского президента Дональда Трампа, утверждая, что Украина "ничего не получит" от такого соглашения. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в X.
По словам Джонсона, "мирные предложения" Трампа являются "вознаграждением" для российского диктатора Владимира Путина, который убил 12 ракетным ударом и ранил более 80 человек в Киеве 24 апреля.
Бывший британский премьер подверг критике пункты плана, согласно которому РФ получает право удерживать суверенную украинскую территорию, которую она захватила насильственным путем и с нарушением международного права; возможность контролировать судьбу Украины путем запрещения членства в НАТО; возможность восстановить свои вооруженные силы для последующего нападения через несколько лет.
"А Украина? Что получит она после трех лет героического сопротивления жестокому и неспровоцированному вторжению? Каково ее вознаграждение за те страшные жертвы, которые она принесла — ради свободы и демократии во всем мире, как ей не раз говорили?" – написал Джонсон.
Он подчеркнул, что такое мирное соглашение позволяет Украине делиться своими ресурсами с США, при этом не обеспечивая предотвращения нового вторжения России. Джонсон призвал предоставить Украине реальные гарантии безопасности от Великобритании, США и всех западных союзников.
- 24 апреля 2025 года госсекретарь США Рубио заявлял, что США показали Украине и России финишную прямую для завершения войны.
- Агентство Reuters получило полное содержание мирного плана президента США Дональда Трампа, который американский спецпредставитель Стив Уиткофф представил на переговорах с Украиной. В частности, США де-юре признают российский контроль над Крымом, а также де-факто признают российский контроль над Луганской областью и частями Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
- 25 апреля президент Зеленский заявил, что украинская делегация в Лондоне передала американской команде ответ на предложения США, в частности относительно гарантий безопасности, альтернативы членству Украины в НАТО.