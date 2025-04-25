"А Украина? Что получает она?" Борис Джонсон раскритиковал "мирные предложения" Трампа

Бывший британский премьер вступился за Украину и подчеркнул, что мирный план Трампа только "вознаграждает" РФ за ее агрессию

Борис Джонсон (Фото: ЕРА)

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон подверг критике "мирные предложения" американского президента Дональда Трампа, утверждая, что Украина "ничего не получит" от такого соглашения. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в X.

По словам Джонсона, "мирные предложения" Трампа являются "вознаграждением" для российского диктатора Владимира Путина, который убил 12 ракетным ударом и ранил более 80 человек в Киеве 24 апреля.

Бывший британский премьер подверг критике пункты плана, согласно которому РФ получает право удерживать суверенную украинскую территорию, которую она захватила насильственным путем и с нарушением международного права; возможность контролировать судьбу Украины путем запрещения членства в НАТО; возможность восстановить свои вооруженные силы для последующего нападения через несколько лет.

"А Украина? Что получит она после трех лет героического сопротивления жестокому и неспровоцированному вторжению? Каково ее вознаграждение за те страшные жертвы, которые она принесла — ради свободы и демократии во всем мире, как ей не раз говорили?" – написал Джонсон.