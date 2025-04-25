Президент Литвы: Де-юре признание Крыма российским – бомба замедленного действия

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что юридическое признание российского контроля над Крымом станет "бомбой замедленного действия". Его цитирует вещатель LRT.

"Если мы сделаем то, что предлагается [Вашингтоном], и признаем Крым де-юре российским, это будет бомба замедленного действия, которая будет взрываться и взрываться все время. Вот где красные линии, чтобы их не пересечь", – сказал Науседа.

По его словам, о подобных предложениях прежде всего следует спрашивать Украину, которая подверглась нападению со стороны РФ.

"Это страна, которая понесла жесточайшие потери, где пострадало много людей, людей, которые не участвовали в боевых действиях. Инфраструктура разрушена, экономика уничтожена. Разве у них нет права сказать очень важное слово о том, что они думают об этих предложениях?" – сказал президент Литвы.

Он добавил, что поддерживает позиции президента Владимира Зеленского по поводу завершения войны.