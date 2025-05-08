У Трампа заявили, что уйдут с переговоров, если Россия будет "недобросовестной"

Джей Ди Вэнс заявил, что США ни в коем случае не хотят распада Украины, наоборот – они поддерживают ее суверенитет

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА/BONNIE CASH)

Вашингтон может выйти из переговоров о мире между Украиной и Россией, если увидят "недобросовестность" последней в этом вопросе. Об этом Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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По его словам, Соединенные Штаты знали, что Россия потребует много на переговорах по завершению войны против Украины. В то же время, вице-президент отметил, что его беспокоит не это.

"Что меня беспокоит, так это произойдет, если мы придем к выводу, что россияне не участвуют в переговорах добросовестно. Если это произойдет, мы уйдем отсюда. И потом и Россия, и Украина будут вынуждены договариваться без советов от США и их посредничества", – сказал Вэнс.

Политик подчеркнул, что США ни в коем случае не хотят распада Украины, наоборот – они поддерживают ее суверенитет.

"Но Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут территорию, которую она еще даже не завоевала. И это одна из вещей, которую они записали в том первоначальном мирном плане", – подытожил Вэнс.