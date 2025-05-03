Зеленский о заявлениях США: Некоторые хотят, чтоб после перемирия мы были одни в переговорах с РФ
Некоторые страны, возможно, хотели бы, чтобы после прекращения огня Украина осталась один на один с Россией в переговорном процессе. Об этом, реагируя на последние заявления США, заявил президент Владимир Зеленский, передает Суспільне.
"Видите, как сложно сделать даже первый шаг — установление прекращения огня. Представьте себе, как будут обсуждаться вопросы территорий, санкций. И потому есть такие сигналы, что, наверное, после установления режима тишины некоторые страны хотели бы, чтобы мы с россиянами остались один на один", – рассказал Зеленский.
В то же время, президент уверен, что Европа "будет рядом" с Украиной.
Накануне пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс уточнила, что ее страна продолжает быть посредником в переговорах, но оставит эту роль, если не будет прогресса. Чиновнице пришлось внести ясность после того, как ее слова ошибочно восприняли как заявление о выходе Штатов из переговорного процесса.
- 27 апреля госсекретарь Рубио заявлял, что на этой неделе США должны решить, хотят ли они заниматься мирными переговорами по поводу российско-украинской войны.
- 1 мая госсекретарь сообщил, что Трамп должен принять решение, сколько еще времени на самых высоких уровнях правительства американская сторона должна посвятить завершению войны РФ против Украины.