Зеленский о заявлениях США: Некоторые хотят, чтоб после перемирия мы были одни в переговорах с РФ

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Некоторые страны, возможно, хотели бы, чтобы после прекращения огня Украина осталась один на один с Россией в переговорном процессе. Об этом, реагируя на последние заявления США, заявил президент Владимир Зеленский, передает Суспільне.

"Видите, как сложно сделать даже первый шаг — установление прекращения огня. Представьте себе, как будут обсуждаться вопросы территорий, санкций. И потому есть такие сигналы, что, наверное, после установления режима тишины некоторые страны хотели бы, чтобы мы с россиянами остались один на один", – рассказал Зеленский.

В то же время, президент уверен, что Европа "будет рядом" с Украиной.

Накануне пресс-секретарь Государственного департамента США Темми Брюс уточнила, что ее страна продолжает быть посредником в переговорах, но оставит эту роль, если не будет прогресса. Чиновнице пришлось внести ясность после того, как ее слова ошибочно восприняли как заявление о выходе Штатов из переговорного процесса.