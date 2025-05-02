Трамп должен решить, сколько еще времени США посвятят России и Украине – Рубио

Госсекретарь отметил, что Украина важна, но есть и более важные вопросы в долгосрочной перспективе

Марко Рубио (Фото: EPA/KEN CEDENO)

Президент США Дональд Трамп должен принять решение, сколько еще времени на высших уровнях правительства американская сторона должна посвятить завершению полномасштабной войны России против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

По его словам, у этого конфликта нет военного решения: диктатор России Владимир Путин не может захватить всю Украину, а Украина, в свою очередь, не может отбросить россиян на рубежи 2014 года.

Он отметил, что Трамп впервые за три года начал говорить с Россией, так как администрация его предшественника Джо Байдена не вела переговоров с Москвой.

"Мы видим, что нужно сделать, чтобы Украина остановилась. Мы видим, что нужно сделать, чтобы россияне остановились. Проблема в том, что эти две позиции все еще немного далеки друг от друга", – сказал Рубио.

По его словам, США не собираются отказываться от помощи, но наступит момент, когда Трампу придется решить, сколько еще времени нужно уделить этому вопросу. Госсекретарь отметил, что Украина важна для США, но есть вещи важнее.

"Я бы не сказал, что война в Украине не важна, но я бы сказал, что то, что происходит с Китаем, важнее в долгосрочной перспективе для будущего мира. Очевидно, ядерные амбиции Ирана, все эти другие вещи, которые у нас происходят. Так что в какой-то момент времени это либо должно произойти, либо нам всем нужно двигаться дальше", – сказал Рубио.