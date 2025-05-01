Вэнс: Есть большая пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы
Дипломатия должна сократить "большую пропасть" между позициями России и Украины по вопросу урегулирования войны. Такое мнение в интервью телеканалу Fox News высказал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.
"Очевидно, что у нас много вопросов внешней политики, над которыми мы работали. И я думаю, что они так или иначе будут реализованы в течение следующих 100 дней", — сказал Вэнс.
Чиновник добавил, что это касается войны России против Украины. Ведь президент США Дональд Трамп, по его словам, хочет "привести российско-украинский конфликт к продолжительному разрешению".
Комментируя состояние переговоров, Вэнс сказал, что "первый и необходимый шаг к разрешению российско-украинского конфликта – заставить каждую из сторон сделать мирное предложение".
"И это действительно произошло. Украинцы сказали: "Вот чего мы хотим". Россияне сказали: "Вот чего мы хотим", и теперь задача дипломатии – попытаться как-то сблизить эти две стороны", – заявил Вэнс.
"Ибо существует очень большая пропасть между тем, чего хотят россияне и тем, чего хотят украинцы", – констатировал вице-президент США.
Он акцентировал, что администрация Трампа "будет упорно работать в течение следующих 100 дней, чтобы попытаться объединить этих ребят".
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- Также у украинской команды состоялась встреча со спецпосланником Трампа Келлогом.
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