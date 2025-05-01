Вэнс: Есть большая пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы

Джей Ди Вэнс сказал, что Дональд Трамп хочет "привести российско-украинский конфликт к длительному разрешению"

Джей Ди Вэнс (Фото: Ettore Ferrari/EPA)

Дипломатия должна сократить "большую пропасть" между позициями России и Украины по вопросу урегулирования войны. Такое мнение в интервью телеканалу Fox News высказал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

"Очевидно, что у нас много вопросов внешней политики, над которыми мы работали. И я думаю, что они так или иначе будут реализованы в течение следующих 100 дней", — сказал Вэнс.

Чиновник добавил, что это касается войны России против Украины. Ведь президент США Дональд Трамп, по его словам, хочет "привести российско-украинский конфликт к продолжительному разрешению".

Комментируя состояние переговоров, Вэнс сказал, что "первый и необходимый шаг к разрешению российско-украинского конфликта – заставить каждую из сторон сделать мирное предложение".

"И это действительно произошло. Украинцы сказали: "Вот чего мы хотим". Россияне сказали: "Вот чего мы хотим", и теперь задача дипломатии – попытаться как-то сблизить эти две стороны", – заявил Вэнс.

"Ибо существует очень большая пропасть между тем, чего хотят россияне и тем, чего хотят украинцы", – констатировал вице-президент США.

Он акцентировал, что администрация Трампа "будет упорно работать в течение следующих 100 дней, чтобы попытаться объединить этих ребят".

23 апреля 2025 года украинская делегация в Лондоне провела встречу с советниками по национальной безопасности и внешней политике Великобритании, Германии и Франции. Стороны договорились о дальнейших регулярных консультациях по достижению справедливого мира.

Также у украинской команды состоялась встреча со спецпосланником Трампа Келлогом.

25 апреля Зеленский заявил, что украинская делегация в Лондоне передала американской команде ответ на предложения США, в частности, относительно гарантий безопасности, альтернативы членству Украины в НАТО.