Венс: Існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці

Джей Ді Венс сказав, що Дональд Трамп хоче "привести російсько-український конфлікт до тривалого вирішення"

Джей Ді Венс (Фото: Ettore Ferrari/EPA)

Дипломатія має скоротити "велику прірву" між позиціями Росії та України у питанні врегулювання війни. Таку думку в інтерв’ю телеканалу Fox News висловив віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс.

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"Очевидно, що у нас є багато питань зовнішньої політики, над якими ми працювали, і я думаю, що вони так чи інакше будуть реалізовані протягом наступних 100 днів", – сказав Венс.

Посадовець додав, що це стосується війни Росії проти України. Адже президент США Дональд Трамп, за його словами, хоче "привести російсько-український конфлікт до тривалого вирішення".

Коментуючи стан переговорів, Венс сказав, що "перший та необхідний крок до вирішення російсько-українського конфлікту – змусити кожну зі сторін зробити мирну пропозицію".

"І це справді сталося. Українці сказали: "От чого ми хочемо". Росіяни сказали: "От чого ми хочемо", і тепер завдання дипломатії – спробувати якось зблизити ці дві сторони, – заявив Венс.

"Бо існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни й тим, чого хочуть українці", – констатував віцепрезидент США.

Він акцентував, що адміністрація Трампа "буде наполегливо працювати протягом наступних 100 днів, щоб спробувати об’єднати цих хлопців".

23 квітня 2025 року українська делегація у Лондоні провела зустріч із радниками з питань національної безпеки й зовнішньої політики Великої Британії, Німеччини та Франції. Сторони домовились про подальші регулярні консультації для досягнення справедливого миру.

Також в української команди відбулася зустріч зі спецпосланцем Трампа Келлогом.

25 квітня Зеленський заявив, що українська делегація у Лондоні передала американській команді відповідь на пропозиції США, зокрема щодо гарантій безпеки, альтернативи членству України в НАТО.