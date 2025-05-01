Венс: Існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці
Джей Ді Венс (Фото: Ettore Ferrari/EPA)

Дипломатія має скоротити "велику прірву" між позиціями Росії та України у питанні врегулювання війни. Таку думку в інтерв’ю телеканалу Fox News висловив віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс.

"Очевидно, що у нас є багато питань зовнішньої політики, над якими ми працювали, і я думаю, що вони так чи інакше будуть реалізовані протягом наступних 100 днів", – сказав Венс.

Посадовець додав, що це стосується війни Росії проти України. Адже президент США Дональд Трамп, за його словами, хоче "привести російсько-український конфлікт до тривалого вирішення".

Коментуючи стан переговорів, Венс сказав, що "перший та необхідний крок до вирішення російсько-українського конфлікту – змусити кожну зі сторін зробити мирну пропозицію".

"І це справді сталося. Українці сказали: "От чого ми хочемо". Росіяни сказали: "От чого ми хочемо", і тепер завдання дипломатії – спробувати якось зблизити ці дві сторони, – заявив Венс.

"Бо існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни й тим, чого хочуть українці", – констатував віцепрезидент США.

Він акцентував, що адміністрація Трампа "буде наполегливо працювати протягом наступних 100 днів, щоб спробувати об’єднати цих хлопців".

Читайте також
Сибіга анонсував новий раунд переговорів із союзниками щодо врегулювання війни
війнасшапереговориДжей Ді Венс