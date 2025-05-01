Сибіга анонсував новий раунд переговорів із союзниками щодо врегулювання війни

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Ведеться підготовка до нового раунду переговорів за участі США, Німеччини, Великої Британії та Франції щодо врегулювання війни Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільному брифінгу з главою МЗС Люксембургу Ксав’є Беттелем і міністеркою оборони країни Юріко Бакес.

Очільник української дипломатії заявив, що Україна та світ потребують залученості й лідерства Штатів у процесі врегулювання війни. Сибіга згадав про зустріч президента Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом у Римі. Він назвав зустріч дуже змістовною та цінною.

"Це справді була зустріч з якісно новими елементами", – додав міністр.

Він згадав, що Україна мала кілька раундів переговорів з партнерами у Парижі й Лондоні за участі США, Британії, Німеччини та Франції.

"І безумовно, що наступним кроком буде чергова зустріч у такому форматі. Зараз тривають консультації між союзниками щодо визначення місця, формату і змістовного наповнення", – сказав Сибіга.

Він акцентував, що головне – це змістовне наповнення й результат, а зараз усі зусилля спрямовані на досягнення справедливого миру, фундаментальним кроком до якого має бути встановлення перемир’я.

"Зараз ми повинні спільно всі тиснути на Росію, щоб отримати чітку відповідь на пропозицію щодо безумовного перемир’я на суші, в повітрі й на морі. Україна цю пропозицію прийняла", – сказав глава дипломатії.

Він наголосив на важливості продовжувати зусилля щодо досягнення припинення вогню і висловив сподівання, що наступний раунд перемовин із партнерами стане ще одним кроком на шляху до досягнення миру.