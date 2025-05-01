Сибига анонсировал новый раунд переговоров с союзниками по урегулированию войны

В настоящее время продолжаются консультации по определению места, формата и содержания переговоров, уточнил глава МИД

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Ведется подготовка к новому раунду переговоров с участием США, Германии, Великобритании и Франции по урегулированию войны России против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига на совместном брифинге с главой МИД Люксембурга Ксавье Беттелем и министром обороны страны Юрико Бакес.

Глава украинской дипломатии заявил, что Украина и мир нуждаются в вовлеченности и лидерстве Штатов в процессе по урегулированию войны. Сибига вспомнил о встрече президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом в Риме. Он назвал встречу очень содержательной и ценной.

"Это действительно была встреча с качественно новыми элементами", – добавил министр.

Он упомянул, что у Украины было несколько раундов переговоров с партнерами в Париже и Лондоне при участии США, Британии, Германии и Франции.

"И безусловно, что следующим шагом будет очередная встреча в таком формате. Сейчас продолжаются консультации между союзниками по определению места, формата и содержательного наполнения", – сказал Сибига.

Он акцентировал, что главное – это содержательное наполнение и результат, а сейчас все усилия направлены на достижение справедливого мира, фундаментальным шагом к которому должно быть установление перемирия.

"Сейчас мы должны совместно все давить на Россию, чтобы получить четкий ответ на предложение о безусловном перемирии на суше, в воздухе и на море. Украина это предложение приняла", — сказал глава дипломатии.

Он отметил важность продолжать усилия по достижению прекращения огня и выразил надежду, что следующий раунд переговоров с партнерами станет еще одним шагом на пути к достижению мира.