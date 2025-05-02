Трамп має вирішити, скільки ще часу США присвятять Росії й Україні – Рубіо

Держсекретар зазначив, що Україна важлива, але є й важливіші питання у довгостроковій перспективі

Марко Рубіо (Фото: EPA/KEN CEDENO)

Президент США Дональд Трамп має ухвалити рішення, скільки ще часу на найвищих рівнях уряду американська сторона має присвятити завершенню повномасштабної війни Росії проти України. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News.

За його словами, цей конфлікт не має військового рішення: диктатор Росії Володимир Путін не може захопити всю Україну, а Україна, і собі, не може відкинути росіян на рубежі 2014 року.

Він зазначив, що Трамп уперше за три роки почав говорити з Росією, оскільки адміністрація його попередника Джо Байдена не вела переговорів із Москвою.

"Ми бачимо, що потрібно зробити, щоб Україна зупинилася. Ми бачимо, що потрібно зробити, щоб росіяни зупинилися. Проблема в тому, що ці дві позиції все ще трохи далекі одна від одної", – сказав Рубіо.

За його словами, США не збираються відмовлятися від допомоги, але настане момент, коли Трампу доведеться вирішити, скільки часу потрібно приділити цьому питанню. Держсекретар зазначив, що Україна важлива для США, але є речі важливіші.

"Я б не сказав, що війна в Україні не важлива, але я б сказав, що те, що відбувається з Китаєм, є важливішим у довгостроковій перспективі для майбутнього світу. Очевидно, ядерні амбіції Ірану, всі ці інші речі, які у нас відбуваються. Так що в якийсь момент часу це або має відбутися, або нам усім треба рухатися далі", – сказав Рубіо.